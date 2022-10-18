Москва, 18 октября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Число выданных новых кредитных карт в сентябре 2022 года составило 1,26 млн. Об этом заявили RT в Национальном бюро кредитных историй.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитные карты

Таким образом, по сравнению с августом 2022 года число выданных кредитных карт сократилось на 7,7%.

При этом, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, число новых выданных кредитных карт увеличилось на 11,6%, а по сравнению с февралём 2022 года — на 11,5%.

Отмечается, что самое большое число новых кредиток в сентябре 2022 года выдали в Москве (93,8 тыс.), Московской области (68,2 тыс.), Санкт-Петербурге (50,7 тыс.), Краснодарском крае (47,6 тыс.) и Республике Башкортостан (44,3 тыс.).

В НБКИ отметили снижение тенденции к выдаче новых кредитных карт во всех субъектах страны.

Наибольшую динамику снижения среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов данного вида, показали Хабаровский край (-12,3%), Тульская область (-12,2%), Алтайский (-10,5%) и Красноярский (-9,8%) края, а также Волгоградская область (-9,8%).

«После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, увеличение объёмов выдачи новых кредиток в апреле–августе 2022 года было обусловлено, в первую очередь, эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки ЦБ РФ и сокращением рыночных ставок.