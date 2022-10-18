Москва, 18 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Седьмая серия проекта «Личный враг королевы» под названием «Undermining Russia» («Подрыв России»), которая посвящена развязанной Великобританией масштабной и грязной информационной войне против России, опубликована на видеохостинге Rutube. Об этом 18 октября сообщил автор проекта, депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) в своём телеграм-канале.

Ldpr61.ru Андрей Луговой

В выпуске речь идет не просто о вмешательстве во внутреннюю политику, а о целой операции по уничтожению: ослаблении авторитета, подрыве доверия партнеров, разрушении международных связей. Отдельное внимание Британия уделила смене мировоззрения русскоговорящих по всему миру.

Пока одной рукой Форин-офис финансировал российские НКО якобы «для защиты прав и свобод», другой — формировал из России образ врага. Это очень удобный отвлекающий маневр для смещения фокуса с внутренних проблем и глубокого кризиса, в котором находилась Британия в 2016 году из-за брэкзита.

Успешно выстраивая образ России в качестве монстра, уже через год Британия претендует на роль континентального полицейского и выделяет 100 млн £ на борьбу с дезинформацией России. Еще 50 — на поддержку реформ и безопасности в Молдавии и на [территории б. УССР]. Последствия вы видите сами.

В 2018 Россию обвиняют в отравлении Скрипалей, чем наносят мощный урон имиджу страны. Успешный опыт британцы потом применят и на Навальном.

Андрей Луговой В этом же году в Лондоне проводят презентацию по медиаатаке России и подрыву авторитета среди русскоговорящего населения — плана «Теория изменений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что проамериканский перекос в политике Швейцарии носит критический характер.