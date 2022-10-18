Москва, , 10:11 — REGNUM Дефицит трудовых кадров в строительной сфере наблюдается со времен пандемии. Об этом корреспондент ИА REGNUM 18 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Строительство Cheboksary.ru

«В строительной сфере дефицит кадров наблюдается со времен пандемии, когда трудовые мигранты массово покинули страну, — сказал Порочкин. — Этот вопрос регулярно поднимается на обсуждение, предлагали даже использовать трудовые ресурсы заключенных. Но проект требовал больших ресурсов и серьезного обеспечения безопасности. Строительству необходима дешевая рабочая сила, иначе конечный продукт сильно вырастет в цене. А дешевая рабочая сила на данный момент — это трудовые мигранты, и необходимо разрабатывать схемы по их возвращению на наши стройки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Порочкин объяснил, можно ли преодолеть дефицит кадров в строительной сфере РФ с помощью безработных.

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