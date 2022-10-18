Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Аварийно-восстановительные работы в пострадавшем при падении самолета в Ейске доме планируется завершить в течение суток. Об этом 18 октября заявил глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022 Пожар после падения Су-34 в Ейске

«Аварийно-восстановительные работы планируют завершить в течение суток. Комиссия будет обследовать [дом] сегодня в районе обеда, в течение двух-четырех часов», — сказал он журналистам.

По его словам, угрозы обрушения поврежденного дома на данный момент нет.