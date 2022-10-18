Стокгольм, 18 октября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Шведское информационное агентство Expressen сегодня, 18 октября, опубликовало снимки, сделанные недалеко от места взрыва на газопроводе «Северный поток». Фотоснимки сделаны на глубине 80 метров в Балтийском море, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Именно здесь произошли взрывы, обострившие геополитический конфликт между Россией и Западом <…> Наша подводная камера зафиксировала длинные трещины на морском дне», — пишет Expressen.

Шведское издание также утверждает, что после взрыва, сила которого составила 2,3 балла по шкале Рихтера, исчезло не менее пятидесяти метров газопровода.

Напомним, что 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Швеции не планируют допускать Россию к проведению расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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