Стокгольм, 18 октября 2022, 10:34 — REGNUM Соглашение Тидё, названное в честь замка, где Умеренные, Шведские демократы, Христианские демократы и Либералы подписали документ, позволило Швеции получить нового премьер-министра страны и новое правительство. Однако это, мягко сказать, далеко не импонирует лидеру Левых Нуши Дадгостар, сообщает телеканал SVT.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар
Лидер «Левых» Нуши Дадгостар
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Журналисты пишут, что Дадгостар действительно «рвала и метала», обращая внимание всех на то, что правые силы приходят к власти в Швеции, после переговоров именно в замке. Пожалуй, слово «замок» стало «красной тряпкой» для лидера не менее красных Левых, отмечают они.

15 раз — за 14 минут. Столько раз лидеру Левых Нуши Дадгостару удавалось сказать слово «замок» в своей пламенной речи в риксдаге, когда в парламенте шло голосование по избранию Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра Швеции, подсчитали журналисты.

Дадгостар вообще назвала Соглашение Тидё «Замковым соглашением».

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