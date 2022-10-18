Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Ейская общеобразовательная школа №7, расположенная неподалёку от места крушения военного самолета Су-34, временно закрыта. Об этом 18 октября сообщает оперштаб Кубани.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«Средняя школа № 7 Ейска, расположенная вблизи места крушения самолета, в настоящий момент закрыта, учебный процесс временно приостановлен», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 17 октября в Ейске Краснодарского края истребитель-бомбардировщик врезался в жилой дом, его двигатель загорелся при взлёте. В доме вспыхнул пожар, погибли 13 человек, ещё 19 пострадали. В городе введен режим ЧС.