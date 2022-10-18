Уфа, , 10:12 — REGNUM Нарушение при закупке оборудования для новой детской поликлиники в Башкирии обнаружили сотрудники регионального Управления федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает пресс-служба этого управления.

На приеме у врача-педиатра в детской поликлинике Admoblkaluga.ru

Сообщается, что в Башкирское УФАС России поступила жалоба от одного из предприятий на закупку регионального Управления капитального строительства.

Отмечается, что сотрудники управления проводили аукцион на поставку вентиляционного оборудования для строящейся детской поликлиники в городе Баймак в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Стоимость контракта составляла свыше 44 млн рублей.

«Антимонопольным органом установлено, что в техническом требовании заказчика указаны несуществующие параметры вентиляционного оборудования. Такие ограничения противоречат закону о контрактной системе», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в результате жалоба была признана обоснованной. Управлению капстроительства было выдано предписание устранить допущенные нарушения, кроме этого планируется возбудить административное дело, пояснили в пресс-службе.