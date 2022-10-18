Пермь, , 10:08 — REGNUM В Пермском крае завершилась навигация на пассажирских линиях. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Теплоход телеграм-канал главы Перми Алексея Дёмкина

Завершились речные пассажирские перевозки на линиях Пермь — Заречный — Пермь; Сылва – Троица – Сылва; Старые Ляды – Куликова – Старые Ляды; Березники – Быстрая – Березники. Использовались теплоходы «Москва-42», «Москва-210», «Карат», «Салют» и «Штиль».

За шесть месяцев речные суда совершили 744 рейса и перевезли 75 тысяч пассажиров. Теплоходы отправлены на зимнюю стоянку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура выявила нарушения технического состояния Пермского и Чайковского шлюзов.

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