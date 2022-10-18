Москва, , 10:08 — REGNUM Дать возможность приостанавливать действие полисов ОСАГО мобилизованных и участников специальной военной операции предложил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Письмо с соответствующим предложением он направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Полис ОСАГО Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В качестве дополнительной меры поддержки предлагаем дать возможность приостанавливать действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат по нему для мобилизуемых и добровольцев, принимающих участие в СВО», — рассказал Нилов в телеграм-канале.

При этом парламентарий отмечает, что часть мобилизованных передает автомобиль в пользование членам семьи.

«Однако многие автовладельцы вынуждены оставить свое имущество на хранение в гаражных комплексах или паркингах на неопределенный срок. Автомобили при этом использоваться не будут, соответственно, и услуги по ОСАГО в этот период не могут быть предоставлены. Таким образом, граждане платят за полис, которым не смогут пользоваться, что нарушает их права и интересы», — отмечается в письме.

Дополнительную социальную напряженность порождает недавний рост средней стоимости ОСАГО на 10−15 процентов, указал Нилов.

Предложение также направлено Российский союз страховщиков.