Брюссель, 18 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. ЕС обсуждает вопрос об оплате подписки на терминалы Starlink, которые американский предприниматель Илон Маск передал в дар Киеву, в рамках мер по защите интернет-коммуникаций. Об этом 18 октября сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поручил разработать планы по поддержке телекоммуникационной инфраструктуры на территории б. УССР после того, как Маск пригрозил прекратить оплачивать эксплуатацию терминалов Starlink, которые он передал Киеву, сообщили FT три осведомленных источника. Американский миллиардер заявил, что обслуживание этих устройств обходится его компании SpaceX в сумму до $20 млн в месяц.

В б. УССР работают более 20 000 терминалов Starlink, многие из них используются в военных целях. Часть пожертвована компанией SpaceX, но многие оплачены правительством США, западными союзниками или через краудфандинг.

Хотя 15 октября предприниматель заявил, что передумал и будет покрывать расходы на эксплуатацию терминалов «неопределенное время», в ЕС сомневаются в его надежности. Некоторые из членов ЕС на встрече министров иностранных дел в Люксембурге 17 октября вызвались предоставить денежные средства для финансирования Starlink.

В данное время ЕС оценивает, стоит ли заключать официальный контракт со SpaceX и создавать совместный фонд для оплаты терминалов Starlink. По словам источников, высказываются и альтернативные варианты.

«Один из вариантов заключается в том, что мы платим за Starlink, потому что он уже работает, у них уже есть тысячи терминалов на месте… Контракт [со странами ЕС] принесет стабильность, — заявил FT чиновник ЕС. — Но зачем нам нужен Маск? Другие компании могли бы предоставить эту услугу. Это может быть дешевле и надежнее».

Второй чиновник сказал, что оплата Starlink — это «лишь один из многих возможных вариантов», которые может рассмотреть ЕС.