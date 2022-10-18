Стокгольм, , 10:16 — REGNUM Ульф Кристерссон еще не зачитал правительственную декларацию и не представил своих министров, что произойдет в риксдаге 18 октября. Однако в эфире телеканала SVT новоизбранный премьер-министр Швеции рассказал о том, как шведы заметят, что в стране новое правительство.

Ульф Кристерссон (c) European People's Party

«Вы заметите новый курс в правоохранительной, иммиграционной и энергетической политике, если назвать три вещи. У Швеции сейчас довольно много проблем, которые замечают почти все шведы. Не в последнюю очередь расходы домохозяйств. Таким образом, мы значительно изменим курс, но это также займет некоторое время», — сказал Кристерссон.

По его словам, в первую очередь новое правительство Швеции будет решать вопрос о том, чтобы как можно быстрее оказать поддержку домохозяйствам, страдающим от высоких цен на электроэнергию. В то же время он считает невозможным оказывать помощь сразу с 1 ноября, что было обещано им перед выборами. Вместо этого домохозяйствам обещают компенсацию за высокие счета за электроэнергию задним числом.

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