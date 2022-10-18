Якутск, 18 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. По просьбе военнослужащих из отряда «Боотур», состоящего из бойцов из Якутии, им передали технику и дополнительное снаряжение. В том числе участвующие в спецоперации в защиту Донбасса получили квадрокоптеры и автомобиль УАЗ «Патриот», сообщило 18 октября ЯСИА.

Александр Погожев ИА REGNUM Основы боевого применения квадрокоптеров

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Помощь оказали целенаправленно, подчеркнул председатель городской думы Якутска Альберт Семёнов, посетивший зону проведения спецоперации в защиту Донбасса. Средства на приобретение техники и обмундирования собирали депутаты и аппарат Якутской городской думы, сотрудники контрольно-счетной палаты города и представители ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных образований республики. Квадрокоптеры приобретались на средства спонсоров, затраты на них составили 1 млн рублей. В сформированные наборы в том числе вошли комплекты амуниции и тёплая одежда.

«Мы должны и дальше продолжать оказывать всестороннюю помощь нашим ребятам, защищающим страну на передовой, чтобы они могли сосредоточиться на поставленных задачах, не отвлекаясь на решение хозяйственно-бытовых вопросов. А также поддерживать семьи военнослужащих, чтобы они не переживали за своих родных, знали, что они не одни», — отметил Альберт Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцов из добровольческого отряда «Боотур» навестил в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского глава Якутии Айсен Николаев. Он привёз им гостинцы, поблагодарил за подвиг и пожелал скорейшего выздоровления.