Верхняя Пышма, Свердловская область, 18 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Команда специалистов УГМК вернулись с форума International Productivity Week (Неделя инноваций и производительности) с победами. Проекты, представленные на конкурс «Трансформация», получили гран-при, два первых места и одно второе.

Фото: пресс-служба УГМК photo 2022-10-18 11-56-36

Так, гран-при конкурса и первое место в номинации «Kaizen Project» — у проекта «Повышение эффективности работы медеплавильного передела», который презентовал начальник отдела развития СУМЗа Николай Гончаров. Его реализация помогла повысить эффективность производственного процесса на 15% и увеличить объем выпуска готовой продукции.

«Коллеги, которые на старте проекта высказывали сомнения в том, что можно безопасно повысить производительность, в итоге сами стали лидерами изменений и добились высоких результатов. Использование инструментов Бизнес-системы УГМК позволило металлургам понять, в каком направлении двигаться и как достичь амбициозной цели. Важно, что не только внутри компании, но и эксперты высоко оценили наши результаты, достижения, амбиции», — отметил Николай Гончаров.

Второй проект, представленный им же, — «Система интегрированного производственного планирования», победил в номинации «SciTech 4.0». Перед специалистами стояла задача создать новые схемы распределения сырья на перерабатывающих предприятиях. Раньше сырье распределяли по принципу «куда ближе», а сейчас цифровой помощник подсказывает «где эффективнее». По предварительным расчетам, благодаря новой системе в обозримом будущем удастся увеличить извлечение меди и драгметаллов.

Фото: пресс-служба УГМК photo 2022-10-18 11-56-36

Еще одним победителем конкурса «Трансформация» стал проект «Развитие производственно-технических специалистов предприятий УГМК». Он занял второе место в номинации «Human Capital». По словам руководителя проекта службы директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Константина Козина, комплексная программа, разработанная в компании, позволяет линейным руководителям развивать навыки, необходимые для достижения стратегических целей, по минимуму отвлекаясь от рабочего процесса. Обучение уже прошли около 150 руководителей высшего звена — это позволило повысить качество планирования и оперативного управления на предприятиях.

International Productivity Week (IPWeek) — ежегодный форум, на котором представляются лучшие практики по повышению производительности труда, созданию интеллектуальных производственных систем, развитию человеческого капитала и т.д. Организатор IPWeek — Центр статистических технологий Analytera.

В этом году форум проходил в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие крупнейшие компании — лидеры в металлургии, нефтедобыче, на финансовом рынке. Помимо конкурсных проектов, УГМК представила доклад «Производственная культура как драйвер формирования благополучной социальной среды в моногородах».