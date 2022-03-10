Москва, 18 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Идея о привлечении безработных жителей РФ к работе на стройках выглядит вполне жизнеспособной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Общественного совета при Минстрое РФ.

Строительство

«В условиях дефицита трудовых мигрантов эта идея выглядит вполне жизнеспособной. Но необходимо понимать, что в основном привлекаемый с трудовых бирж персонал не будет обладать необходимыми знаниями и навыками, а это значит, что это будет либо низкоквалифицированный персонал, либо на обучение новых сотрудников необходимо время и другие ресурсы, — сказал Порочкин. — Также, как показывает статистика, такая мера не закроет полностью потребность в кадрах в строительстве».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею привлечь безработных на стройки назвали «малореализуемой».