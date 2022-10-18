Сеул, 18 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Посол США в Южной Корее Филип Голдберг призвал Пхеньян прекратить военные провокации, а также выразил обеспокоенность в связи с возможным проведением КНДР седьмого ядерного испытания, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Данное заявление американский посол сделал 18 октября в ходе форума, организованного Кванхунским клубом.

Голдберг заявил, что «все признаки» указывают на то, что Пхеньян движется в направлении проведения ядерного испытания, добавив, что он не может назвать точные сроки проведения испытания.

Отметим, что данные комментарии посол США сделал в период, как КНДР усилила напряженность на Корейском полуострове серией ракетных пусков.

Представитель США подчеркнул важность союза Сеула и Вашингтона, акцентировав внимание на том, что стороны продолжают «совместно работать над сотрудничеством во всех секторах экономики».