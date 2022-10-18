Стокгольм, 18 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. 18 октября политический обозреватель телеканала SVTЭлизабет Марморштейн поделилась своим прогнозом относительно того, кто получит министерские посты в новом правительстве Швеции.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

По ее мнению, лидер Христианских демократов Эбба Буш и лидер Либералов Йохан Персон обязательно войдут в состав кабинета министров. Скорее всего, предполагает Марморштейн, Буш станет вице-премьером, то есть заместителем Ульфа Кристерссона.

«Я могу только спекулировать, но в прошлом правительстве Фредрика Рейнфельдта было 24 министра, и я думаю, что в этом будет столько же. Если это произойдет, я думаю, что Христианские демократы получат шесть министров, Либералы — пять, а Умеренные — оставшиеся 13», — сказала она.

Наибольшие шансы попасть в правительство, по оценке эксперта, имеют Элизабет Свантессон, Гуннар Стрёммер, Мария Мальмер Стенергард, Йохан Форссел и Тубиас Бильстрём.