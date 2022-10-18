Москва, 18 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В России в ходе масштабного рейда против подпольных торговцев оружием было изъято более 350 стволов. Об этом 18 октября заявили в Федеральной службе безопасности РФ.

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Уточняется, что преступная деятельность была пресечена в 45 регионах страны. По данным ведомства, к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту причастны 123 человека.

«В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — указали в ФСБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в незаконном хранении оружия обвинили жителя посёлка Северный Белгородской области. В его гараже оперативники изъяли несколько ружей и боеприпасов. Злоумышленник также хранил предметы, визуально схожие с приспособлениями для бесшумной стрельбы. Часть оружия направлена на экспертизу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.