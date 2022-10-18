Красноярск, 18 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Горячая линия для родных и близких мобилизованных работает в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 18 октября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Как уточнили в оперштабе, помощь семьям мобилизованных оказывают волонтёры #МыВместе. Они поддерживают желающих психологически, помогают перевезти вещи и развозят продукты питания.

Также за помощью в решении необходимых вопросов родственники мобилизованных могут обратиться в ближайший комплексный центр социального обслуживания населения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Красноярского края, попавшим под частичную мобилизацию, выплатят по 100 тысяч рублей. Постановление о единовременной денежной выплате уже подписано.

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