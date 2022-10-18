Владимир, 18 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с крушением самолёта рядом с жилым домом в Ейске выразил 18 октября в своём телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

https://avo.ru Александр Авдеев

Глава региона отметил, что эта трагедия, к которой никто не остаётся равнодушным.

«Скорбим вместе с Ейском. Искренне соболезнуем людям, потерявшим в ней своих близких. И всем сердцем желаем скорейшего выздоровления тем, кто находится в больнице», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября военный СУ-34 упал в жилом квартале Ейска. Погибли 13 человек, среди которых трое детей.