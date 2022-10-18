Стокгольм, , 10:13 — REGNUM Сегодня, 18 октября, новоизбранный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон представит состав своего нового правительства. Об этом сообщают шведские СМИ.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В 10:30 по московскому времени Ульф Кристерссон зачитает правительственную декларацию в риксдаге и объявит, кто будет министрами в его кабинете.

Позже новое правительство проведет пресс-конференцию, в ходе которой обозначит контуры политики ближайших недель и месяцев.

В 14:00 состоится первое заседание правительства под председательством короля в Стокгольмском дворце, а это значит, что формальная смена власти в Швеции будет завершена.

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