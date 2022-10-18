Бухарест, , 10:01 — REGNUM Министерство финансов Румынии объявило о выпуске облигаций внутреннего и внешнего займа на общую сумму в 493 млн леев ($98 млн). Об этом 18 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, соответствующие ценные бумаги будут обеспечены золотовалютным запасом страны. Предполагается, что их ежегодная доходность составит 9,33%.

Как утверждают представители румынского правительства, новая акция позволит вложить средства в развитие систем энергетики, образования и медицины. При этом ряд крупнейших банков Румынии уже объявил о намерении приобрести 97% таких облигаций.

Напомним, только за последние полгода структуры румынского минфина выпустили билеты государственного займа на $200 млн. Погашение этих долгов запланировано на 2034-й год.