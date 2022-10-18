Париж, , 10:01 — REGNUM Во время встречи с несколькими министрами президент Франции Эммануэль Макрон »хочет видимых улучшений перед праздником Всех Святых», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Через четыре недели после начала общественного движения на нефтеперерабатывающих заводах и накануне крупной забастовки во многих секторах президент собрал нескольких министров. Во время этой встречи Эммануэль Макрон хочет увидеть улучшения.

«Мы видим начало улучшения, но оно должно быть усилено», — признается также окружение президента.

Эммануэль Макрон настоял на духе ответственности всех и напомнил о невыносимых последствиях для тех, кто страдает от ситуации.

Приближаются праздники Всех Святых. Эммануэль Макрон заявил о «возвращении к нормальной жизни на следующей неделе». Однако переговоры между руководством Total и профсоюзами не увенчались успехом: на нескольких НПЗ продолжается забастовка, а в окружении президента говорят только об «улучшении ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина французов настроена враждебно против межпрофессиональной мобилизации и забастовки сотрудников Total.

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