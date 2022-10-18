Париж, 18 октября 2022, 10:01 — REGNUM Во время встречи с несколькими министрами президент Франции Эммануэль Макрон »хочет видимых улучшений перед праздником Всех Святых», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Elysee.fr

Через четыре недели после начала общественного движения на нефтеперерабатывающих заводах и накануне крупной забастовки во многих секторах президент собрал нескольких министров. Во время этой встречи Эммануэль Макрон хочет увидеть улучшения.

«Мы видим начало улучшения, но оно должно быть усилено», — признается также окружение президента.

Эммануэль Макрон настоял на духе ответственности всех и напомнил о невыносимых последствиях для тех, кто страдает от ситуации.

Приближаются праздники Всех Святых. Эммануэль Макрон заявил о «возвращении к нормальной жизни на следующей неделе». Однако переговоры между руководством Total и профсоюзами не увенчались успехом: на нескольких НПЗ продолжается забастовка, а в окружении президента говорят только об «улучшении ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина французов настроена враждебно против межпрофессиональной мобилизации и забастовки сотрудников Total.

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