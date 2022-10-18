Ереван, 18 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Минобороны Армении выявило случай инсценировки азербайджанскими военнослужащими обстрелов, которые якобы начинает армянская сторона. Об этом 18 октября заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он утверждает, что нарушение режима ВС Азербайджана якобы зафиксировали ночью в ходе наблюдения за их подразделениями на участке в районе населённых пунктов Сотк — Кутакан. По словам Торосяна, сначала они начинают перестрелку между собой, а потом начинают вести огонь по армянским позициям.

«Вооружённые Силы Азербайджана сначала создают впечатление, что армянская сторона ведёт огонь в направлении их баз, а затем начинают открывать огонь в направлении армянских позиций из стрелкового оружия разного калибра, как бы в ответ на огонь армянской стороны», — заявил пресс-секретарь минобороны.

Стоит отметить, что в последнее время участились обвинения Азербайджана в адрес Армении в обстрелах на границе. Ереван опровергает заявления Баку.