Казань, 18 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Жителей Татарии предупреждают о сильном ветре 18 и 19 октября. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

По данным синоптиков, обширный северный циклон принесет в республику дождливую погоду. При прохождении атмосферных фронтов 18–19 октября ожидается сильный ветер порывами 15-17 м/с. Днем температуры воздуха составят не выше +10 °С, в ночные часы — около 7 градусов тепла.

В четверг, 20 октября, с отходом циклона и ростом атмосферного давления дождь вероятен лишь ночью. Температура в темное время суток опустится до 0…+5 °С, днем будет не выше +4…+9 °С.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Чувашии 18–19 октября из-за прохождения атмосферных фронтов атлантического циклона снова пройдут дожди. Температура воздуха днем составит около 11 градусов тепла, ночью — +2…+7 °С. Ветер юго-западный до 14 м/с.

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