Берн, 18 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. О сносе памятников времён СССР в странах Прибалтики написало 15 октября швейцарское издание SRF.

Флаг Латвии

По мнению автора публикации, в результате такого решения властей Латвии общество в стране оказалось на грани раскола, так как русскоязычные жители республики из-за этого чувствуют на себе давление.

Также в статье приводятся абсолютно диаметральные мнения латвийских граждан по поводу сноса советских памятников, которые демонстрирует такой раскол и он становится «всё глубже и глубже».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что за восемь месяцев 2022 года Латвия экспортировала продукции лесной отрасли на 2,9 млрд евро, что на 24,1% больше, чем за тот же период 2021 года.