Пермь, 18 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Перми в ночь на 18 октября горели четыре автомобиля. Крупный пожар произошёл рядом с жилым комплексом «Паруса над Камой», сообщают СМИ.

Bernd-007 Сгоревший автомобиль

Сначала загорелась одна машины. Огонь перекинулся на соседние машины. В результате два автомобиля выгорели полностью. Еще два — частично.

По прибытию по тревожному сигналу пожарных две машины были уже объяты пламенем. На тушение огня ушло 10 минут. Ликвидацией ЧП занимались 11 человек и три единицы техники. Причины инцидента устанавливаются.