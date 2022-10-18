Владивосток, , 09:57 — REGNUM На Дальнем Востоке при подготовке к отопительному сезону пресекли около 18 тыс. нарушений закона, прокуроры привлекли к дисциплинарной и административной ответственности 3,7 тыс. виновных лиц, возбуждено и расследуется 20 уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

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Самыми актуальными стали проблемы изношенности электросетей и коммунальной инфраструктуры. Низкие темпы замены сетей, менее 3%, зафиксированы в Бурятии, Забайкалье, Приморье, Еврейской АО и на Камчатке.

После вмешательства прокуратуры отремонтировали около 1 тыс. коммунальных объектов и оборудования, 818 аварийных коммуникаций. Надзорное ведомство оказало содействие в оплате долгов за поставленные коммунальные ресурсы в сумме 1 млрд. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, В Иркутской области прокуратора способствовала проведению капитального ремонта участка тепловой сети к многоквартирному дому в п. Усть-Ордынский.