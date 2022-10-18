Тула, , 10:17 — REGNUM Более 90 новых автомобилей, приобретённых по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», переданы тульским медикам 17 октября, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским медикам передали новые автомобили Управление пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, которые вручал медикам ключи от автомобилей, отметил, что первичное звено здравоохранения — самое близкое к людям, именно участковые педиатры и терапевты становятся первыми, к кому обращаются за помощью пациенты.

Автомобили, закупленные в рамках нацпроекта, — повышенной проходимости, что позволит быстро добираться к пациентам в том числе в отдалённые населённые пункты.

По данным зампредседателя правительства Тульской области — министра здравоохранения Дмитрия Маркова, в 2021 году в учреждения здравоохранения региона поступило 148 служебных автомобилей, ещё 91 машина закуплена в 2022 году, в планах на 2023 год — приобретение 66 автомобилей для медиков.