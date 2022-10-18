Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске нет, заявили в МЧС
Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В городе Ейск Краснодарского края нет угрозы обрушения жилого многоквартирного дома, где произошло возгорание. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Цитата из видeo: «ЧП в Ейске». 17.10.2022
Пожар после падения Су-34 в Ейске
Всего в доме проживает 600 человек. Проведена эвакуация 250 человек, в том числе 40 детей, находившихся в здании в момент ЧП.
В министерстве отметили, что угрозы обрушения дома нет.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 октября в Ейске потерпел крушение самолёт Су-34. На месте падения во дворе жилого дома произошло возгорание топлива.