Москва, 18 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Главным фактором, который будет влиять в России на снижение или рост числа граждан, использующих наличное обращение при покупках, является теневая экономика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В ухудшающихся экономических условиях она растёт, а следовательно, растет и наличное обращение, поскольку оно скрывает доходы от налоговой службы, — сказал Сафонов. — Стабилизации роста наличности в некоторой степени способствовала система самозанятости, при помощи которой организации смогли оптимизировать налогообложение, а кроме того, и вырастить новую «законную» систему обналичивания средств. Поэтому сейчас надо говорить о новом рождающемся феномене, когда наличные (спрятанные от налоговой) сочетаются с очищенными через самозанятость безналичными. Но в условиях снижения уровня жизни неизбежно будет расти смешанный тип».

Напомним, как сообщалось ранее, почти 80% жителей РФ редко используют наличные или вообще не пользуются ими при оплате товаров и услуг.