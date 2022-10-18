ЕС ввел санкции не на всё из России, сетует The New York Times
Брюссель, 18 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции России на территории бывшей УССР прошло уже восемь месяцев, против Москвы введен не один раунд санкций, тем не менее ряд товаров и секторов промышленности по-прежнему избежали запрета, пишет Матина Стевис-Гриднефф в статье, вышедшей 18 октября в The New York Times.
Обозреватель издания обратила внимание на то, что хотя экономические выгоды от шагов трудно определить с политической точки зрения, постоянная защита некоторых товаров и отраслей вызывает неприязнь среди членов ЕС. Правительства, которые с готовностью терпят большие удары из-за санкций, чтобы поддержать киевский режим, жертвуя доходами и рабочими местами, озлоблены тем, что их партнеры по блоку продолжают упорно защищать свои собственные интересы.