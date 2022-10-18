Брюссель, 18 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции России на территории бывшей УССР прошло уже восемь месяцев, против Москвы введен не один раунд санкций, тем не менее ряд товаров и секторов промышленности по-прежнему избежали запрета, пишет Матина Стевис-Гриднефф в статье, вышедшей 18 октября в The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Если взглянуть лишь на несколько пунктов, то можно увидеть интенсивные закулисные переговоры и выкручивание рук некоторыми странами и частным бизнесом для защиты секторов, которые они считают слишком ценными, чтобы отказываться от них, а также компромиссы, на которые пошел Европейский союз для поддержания консенсуса», — отмечает Стевис-Гриднефф.

«Бельгийцы прикрыли торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно поставляют российскую нефть. Франция и ряд других стран до сих пор импортируют российский уран для производства атомной энергии», — добавила она, подчеркнув, что без этих шагов ЕС не смог бы сформировать единый санкционный фронт против РФ.

Обозреватель издания обратила внимание на то, что хотя экономические выгоды от шагов трудно определить с политической точки зрения, постоянная защита некоторых товаров и отраслей вызывает неприязнь среди членов ЕС. Правительства, которые с готовностью терпят большие удары из-за санкций, чтобы поддержать киевский режим, жертвуя доходами и рабочими местами, озлоблены тем, что их партнеры по блоку продолжают упорно защищать свои собственные интересы.