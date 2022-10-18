Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Минувшей ночью в Краснодар санавиацией доставили четверых пострадавших при крушении самолета Су-34 в Ейске. Об этом 18 октября сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Mil.ru В больнице

По ее словам, пациенты находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. У всех диагностировано отравление угарным газом. 17-летний подросток получил ожоги дыхательных путей, 51-летний пациент доставлен с ожогами 80% тела, переломами конечностей, к аппарату ИВЛ подключена 73-летняя женщина, у пятилетней девочки диагностирован отек мозга с ишемическими повреждениями.

ИА REGNUM напоминает, что все четверо пациентов доставлены санавиацией в Краевую клиническую больницу №1 и Детскую краевую больницу.