Баку, 18 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе, появившееся 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян ранее сообщил об обстрелах армянских позиций, расположенных в восточной части границы с Азербайджаном. По данным Еревана, огонь из стрелкового оружия разного калибра был открыт 18 октября в 02:20 (01:20 мск).

«Категорически опровергаем распространённую информацию», — подчеркнули в оборонном ведомстве Азербайджана и назвали сообщение армянской стороны «абсолютной ложью».

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