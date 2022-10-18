Париж, 18 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Почти половина французов настроена враждебно против межпрофессиональной мобилизации и забастовки сотрудников Total, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Согласно опросу, проведенному институтом Elabe, 49% французов не одобряют это движение против 39%, которые его поддерживают. В частности, 50% рабочих выражают поддержку дню забастовки.

Что касается забастовки на нефтеперерабатывающих заводах, 48% французов говорят, что они враждебно относятся к движению сотрудников Total, что на 8% больше почти за неделю. 71% респондентов считают, что «сотрудники уже получили от руководства Total достаточную прибавку, и должны прекратить мобилизацию».

Опрос проведен с использованием выборки из 1002 человек, представляющих жителей материковой части Франции в возрасте от 18 лет и старше.