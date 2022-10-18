Нарьян-Мар, , 11:01 — REGNUM В ходе рейда ненецкого центра природопользования и охраны окружающей среды и УМВД по региону была обнаружена моторная лодка, в которой находились трое жителей округа, совершающие незаконный лов рыбы ставными сетями. Об этом заявил Альберт Чабдаров, руководитель департамента природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Браконьеры Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР

«За день до рейда обнаружили сети. В связи с этим решили повторить рейдовое мероприятие и уже наткнулись на людей, которые осуществляли незаконный промышленный лов. При осмотре сетных орудий изъяли более 30 экземпляров нельмы, 16 экземпляров камбалы, две щуки и одного налима», — рассказал Чабдаров.

Губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный отметил, что вылов рыбы в окружных водоёмах возможен только на законных основаниях.

«Сегодня департаментом природных ресурсов, экологии и АПК НАО отработаны все механизмы, чтобы дать возможность людям рыбачить на законных основаниях. Но к большому сожалению, находятся те, кто из рыбалки пытаются сделать наживу. Прошу вас продолжать эту работу. Для нас рыбаки, которые рыбачат законно — это наши друзья, а со всеми, кто пытаются превратить рыбалку в наживу, мы будем бороться», — сказал глава региона.

Отмечается, что с начала 2022 года в результате совместных рейдов было возбуждено 66 административных и два уголовных дела. Всего было изъято 140 сетей общей длиной около 8 тыс. метров. В среду обитания было выпущено 487 единиц водных биоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, проверка по факту убийства большого количества зайцев-беляков проводится в Якутии. Поводом для выяснений стало фото в соцсетях, на котором несколько мужчин стоят возле трупов животных, аккуратно разложенных в кучу. Установить личности браконьеров пытаются в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

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