Горно-Алтайск, 18 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Исполняющей обязанности ректора Горно-Алтайского государственного университета с 18 октября назначена Наталья Гусельникова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерство науки и высшего образования РФ.

Горно-Алтайский государственный университет Горно-Алтайский государственный университет

За смену руководства вузом выступали ранее депутаты Госсобрания республики. 7 октября на 29 сессии парламентарии обратились в Минобрнауки с просьбой об отстранении и. о. ректора ГАГУ Виталия Недельского.

Вопрос был поднят по инициативе спикера Артура Кохоева, раскритиковавшего работу руководителя университета.

Добавим, что Наталья Гусельникова окончила Горно-Алтайский педагогический институт в 1989 году, а в 2000 году — аспирантуру Новосибирского государственного педагогического университета. Более 17 лет она работала на разных должностях в ГАГУ.