Минск, 18 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Белоруссии зафиксировано более 70 фактов завышения цен на продовольствие и непродовольственные товары. Такие факты были выявлены сотрудниками Главного управления по борьбе с экономической преступностью республиканского МВД. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

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«Оперативники установили уже свыше 70 фактов завышения цен во всех регионах республики. В качестве объектов нарушители используют в основном мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, другие социально-значимые товары, а также бытовую технику», — говорится в сообщении МВД в телеграм-канале.

Уточняется, что такие случаи были выявлены в частности в Барановичском, Дзержинском, Могилевском районах. За злоупотребление властью или служебными полномочиями возбуждён ряд уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен. Документ вводит запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. Также документом предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных требований.

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Кроме того, для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа, которая до 20 октября должна разработать предложения о мерах по ценовому регулированию, обеспечить мониторинг цен и состояния рынка.