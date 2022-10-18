Житомир, Украина, 18 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. После прогремевших в Житомире взрывов в городе отсутствуют электричество и водоснабжение. Об этом 18 октября сообщил житомирский мэр Сергей Сухомлин в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Jumping cheese Взрыв

Также он подтвердил факт взрывов в городе, не уточнив, по каким именно объектам были нанесены удары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сильный пожар начался на ТЭЦ-6 в Киеве.