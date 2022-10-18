Ереван, 18 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Минобороны Армении обвинило вооружённые силы (ВС) Азербайджана в новых обстрелах армянских позиций на границе. Это заявление 18 октября обнародовал пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«18 октября в 02:20 (01:20 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — заявил Торосян.

По его словам, на утро ситуация сохраняется относительно стабильной.

Стоит отметить, что накануне Ереван и Баку обвинили друг друга в стягивании дополнительных сил к армяно-азербайджанской границе. Азербайджанская сторона заявила о возможной эскалации конфликта.