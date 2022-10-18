Бухарест, 18 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Десятки тысяч жителей Румынии присоединились к масштабной общенациональной акции «Марш против бедности», организованной региональными и центральными профсоюзами по всей стране. Об этом 18 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Babu Протесты в Румынии

Согласно официальной информации, активисты требуют от румынского правительства прекращения роста цен, повышения заработной платы и пенсий, а также увеличения сумм социальных выплат для многодетных семей и инвалидов. Акция проходит в виде автопробега и пеших демонстраций в ряде уездов страны.

Предполагается, что 19 октября участники мероприятий соберутся на митинг в центре столицы Румынии Бухареста. Столичные силы полиции и жандармерии поставлены в известность о проведении протестных выступлений.

Напомним, согласно данным румынского Национального института статистики (INS), на сегодняшний день более 30% граждан Румынии проживают за чертой бедности. Более 80% румын не в состоянии вовремя оплачивать счета ЖКХ, а еще около 24% заявляют о намерении покинуть родину в поисках стабильной работы.