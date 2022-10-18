Оренбург, 18 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Оренбурге полицейские задержали 27-летнюю наркосбытчицу, сообщили 18 октября в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

УМВД по Оренбургской области Изъятый синтетический наркотик

При задержанной обнаружено 50 свёртков с синтетическим наркотиком. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконной сбыт наркотических веществ в крупном размере.

По данным ведомства, оренбурженка зарабатывала на жизнь незаконным путем, сбывая наркотические средства на территории Оренбурга. В настоящее время в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.