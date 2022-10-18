Омск, 18 октября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Омской области народофронтовцы продолжают разбираться в ошибках при частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-служба регионального «Народного фронта», в Омске хотели мобилизовать студента-заочника, у которого нет даже военного билета.

В центр содействия ошибочно мобилизованным «Народного фронта» в Омской области обратился 23-летний студент-заочник. Он никогда не служил в армии, военного билета нет, однако повестка ему пришла.

Он показал народофронтовцам бумагу, где было написано, что такого-то числа ему необходимо явиться на пункт сбора с вещами.

«К слову, визиту парня удивились даже на пункте сбора. Военника нет, предписания тоже. Спросили: «Зачем пришел-то?» — пишут в ОНФ. Молодой человек попытался объяснить, что ему пришла повестка.

В «Народном фронте» его проконсультировали, объяснив, что в таких случаях без прохождения срочной службы мобилизация неправомерна. Сейчас студент находится дома. Однако молодому человеку всё-таки придётся отслужить срочную службу, если его не признают негодным к её прохождению.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Омской области обещают выплатить по 100 тысяч рублей каждому гражданину, попавшему под частичную мобилизацию. Семьям омских мобилизованных оказывают всестороннюю помощь волонтёры.