Екатеринбург, 18 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге планируется создание новой трамвайной линии. Соответствующая информация следует из материалов общественных слушаний, посвящённых проекту. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Александр Комаров ИА REGNUM Трамвайные пути на улице Челюскинцев в Екатеринбурге.

Предполагается, что новая линия расположится на улице Бориса Ельцина и соединит её с уже имеющейся веткой на улице Челюскинцев. Общественные слушания по проекту завершатся 1 ноября.

Согласно документу, пассажирские перевозки в районе строящегося квартала небоскрёбов «Екатеринбург Сити» будут осуществлять при помощи развития трамвайной сети и существующей автобусной сети.