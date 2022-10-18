Токмак, Запорожская область, , 09:40 — REGNUM Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяли полицейские в частном домовладении в Токмаке Запорожской области, сообщили вечером 17 октября в пресс-службе ГУВД региона.

Полиция Мвд.рф

Оперативникам поступила информация, что в доме одного из местных жителей, хозяин которого служил в ВСУ, хранится арсенал оружия. Полицейские изъяли на месте автоматический 7,62-мм карабин, 9-мм пистолет, два охотничьих ружья и патроны калибра 12 мм, страйкбольные гранаты, две ёмкости по 1 000 мл с порохом, а также шевроны ВСУ и медаль участника так называемого «АТО».

Хозяин дома выехал на подконтрольную киевскому режиму территорию. Проводится проверка.