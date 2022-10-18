Москва, , 09:39 — REGNUM В результате опрокидывания маршрутного такси на Киевском шоссе в Москве погиб один человек и ещё шестеро пострадали. Об этом 18 октября сообщили в правоохранительных органах.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал сотрудник правоохранительных органов, слова которого приводит ТАСС, ДТП произошло на Киевском шоссе, когда водитель названного транспортного средства не смог справиться с управлением и в результате этого маршрутное такси опрокинулось.

«По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, ещё шесть получили ранения разной степени тяжести», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что в Сербии микроавтобус съехал с горной трассы, в результате чего погиб один пассажир.