Оренбург, 18 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области за девять месяцев 2022 года полицейские выявили 268 преступлений коррупционной направленности, в том числе 36 совершенных в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По данным ведомства, зарегистрировано 167 фактов взяточничества, в том числе 118 фактов получения взятки, 48 фактов дачи взяток. Задокументировано шесть фактов получения взятки и посредничества во взяточничестве в крупном размере.

К уголовной ответственности 87 коррупционеров. Общая сумма ущерба по уголовным делам коррупционной направленности составила 85 млн 908 тыс. рублей. Обеспечено возмещение ущерба на сумму 89 млн 634 тыс. рублей. Сумма возмещения составила 104,3%, сообщил начальник 1-го отдела УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области Альберт Ягудин.