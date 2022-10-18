Москва, , 09:38 — REGNUM Для ряда субъектов России, в том числе и для части регионов Северного Кавказа, могут продлить льготы по установлению тарифов на электроэнергию. Так, в число субъектов, которые покупают электроэнергию по регулируемым договорам, а не по рыночным ценам, в настоящее время входят Чечня, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

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Льготные тарифы для этих республик действовали до 2023 года в целях недопущения роста задолженности. Согласно правилам, объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам с 1 января будущего года должен был сокращаться на 10% ежегодно. Теперь, как пишет «Коммерсантъ» , Минэнерго РФ планирует продлить этот срок до 1 января 2025 года.

При этом, как отмечает издание, сумма долга субъектов СКФО на 14 октября составляет на оптовом рынке 66,1 млрд рублей — более 88% общего долга по РФ.

В числе субъектов, которым продлят действие льгот на установление тарифов на электроэнергию, также Бурятия, Тува и Карелия.

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