Жигулевск, Самарская область, 18 октября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Выставку «Жёны Героев» откроют в городе Жигулёвске Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Сообщается, что выставка будет открыта на площади Мира Жигулёвска 18 октября в 15:00 часов. В течение месяца жители и гости города смогут увидеть 50 уникальных фотографий — портретов женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что данный проект был создан женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» при доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова. Выставка была представлена 2 сентября на площади Славы в Самаре.

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