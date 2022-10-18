Тбилиси, 18 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Обвинения лидеров оппозиционных партий Грузии в адрес властей, что расследование 13-летней Мариты Мепаришвили запаздывает связано с тем, что они сами привыкли делать подобные дела наспех, когда были у власти. Об этом 17 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Agostino Fedeli Парк Ваке. Тбилиси

««Запаздывает» — это оценка, основанная на том, что, возможно, наши радикальные оппоненты, уже извлекшие выгоду из трагедии, и это, к сожалению, происходит не в первый раз, привыкли к тому, что во время их правления, недорасследованные результаты появлялись уже на второй, на третий день, мы это помним», — заявил Мдинарадзе.

Он отметил, что дело о гибели девочки непростое, нужно провести экспертизы и допросы. По мнению лидера партии, результаты расследования обнародуют в самые короткие сроки.

Напомним, девочку в Тбилиси ударило током 13 октября, когда она залезла в фонтан в тбилисском парке Ваке после капитального ремонта. Девочка скончалась в больнице. В оппозиции обвиняют власти в коррупции, которая якобы привела к тому, что ремонт проводила «недобросовестная» компания.